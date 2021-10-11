Вселенский патриархат разбил план Российской православной церкви

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11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария. Их признали каноническими.

Российская православная церковь наложила анафему, чтобы помешать украинской церкви получить томос.

"Киевская митрополия никогда не была канонически переданной Московскому патриархату. Нет ни одного официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви", - сообщил Вселенский патриарх Варфоломей I.

Накануне главы УПЦ КП Филарет и УАПЦ Макарий обратились с апелляцией во Вселенский патриархат как к высшей апелляционной инстанции в церковных судебных спорах. Требовали отменить анафему, которую наложила Российская православная церковь.

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Параллельно ко Вселенскому патриарху решил обратиться тогдашний президент Петр Порошенко:

"Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его Святейшеству с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви".

Депутаты Верховной Рады поддержали намерения Порошенко.

За несколько дней Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

После снятия анафемы Вселенский патриарх Варфоломей I организовал 15 декабря 2018 года объединительный собор Украинских православных церквей. Участники собора установили устав и избрали предстоятеля ПЦУ. Им стал митрополит Епифаний (Думенко). Собор возглавил уполномоченный представитель Вселенского патриархата - митрополит Галльский Эммануил.

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6 января 2019-го Украине предоставили томос - подтверждение автокефального церковного устройства православной церкви. Его выдал Вселенский патриарх Варфоломей I и Священный Синод Константинопольской православной церкви для Киевской митрополии.

15 октября 2018 года Российская православная церковь полностью прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске. Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".