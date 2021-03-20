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суббота, 20 марта 2021 20:42

Все жители домов "Интеграл-Буд" получат электроэнергию по тарифам для населения

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Все жители домов &quot;Интеграл-Буд&quot; получат электроэнергию по тарифам для населения
Жители будут платить за потребленный киловатт электроэнергии 1,68 грн - Лаевская. Фото: ukranews

Все жители домов компании "Интеграл-Буд" получать электроэнергию по тарифам для населения - 1,68 грн кВт/ч. Об этом сообщила коммерческий директор "Интеграл-Буд" Анна Лаевская во время встречи с жителями жилого комплекса "Нивки Парк".
Анна Лаевская отметила, что в отдельных жилых комплексах была временная необходимость платить за электроэнергию по тарифам как для коммерческих предприятий. Однако компания взяла компенсацию разницы в тарифах на себя.

По словам Лаевской, жители будут платить за потребленный киловатт электроэнергии 1,68 грн, а не 3,04 грн, как установил монополист - поставщик услуг.

"Будем компенсировать разницу в тарифах, начиная с февраля 2021 и до момента получения прямых договоров с поставщиком услуг. Для "Интеграл-Буд" расходы на компенсацию составят около 3 млн грн в месяц. Это значительная сумма. Но мы не можем допустить социальной напряженности среди жителей наших домов. Проблема с тарифами возникла не по вине этих людей", - говорит Лаевская.

Как объясняет коммерческий директор "Интеграл-Буд", установление "коммерческих" тарифов вызвано процедурными проблемами присоединения новостроек к сетям и передаче их на баланс коммунальных организаций. С таким трудом столкнулись все застройщики, подчеркивает Лаевская.

"Это проблема всех строительных компаний. С прошлого года действует обновленный порядок платы за присоединение и передачи сетей на баланс коммунальных структур. Ни одна строительная компания по новой процедуре не смогла передать сети на баланс. Мы обращались с просьбой решить проблему в различные инстанции, но поняли, что нас не слышат, монополиста мы не убедим. Тогда мы решили сами помогать нашим жителям", - рассказывает Лаевская.

По мнению коммерческого директора "Интеграл-Буд", компенсировать жителям разницу в тарифах компании придется до урегулирования процедуры передачи домов на баланс. Соответствующие законодательные изменения могут быть рассмотрены уже в апреле-мае нынешнего года, отмечает Лаевская.

"Мы ведем работу с законодателями, монополистами, профильными государственными структурами, чтобы они внесли поправки в существующее законодательство и сделали процедуры присоединения к сетям и передаче на баланс более простыми и понятными. На апрель-май нам обещают сдвиги в этом вопросе. Учитывая продолжительность принятия законодательных изменений, надеемся, что проблема будет снята не позднее конца нынешнего года", - заключает коммерческий директор компании "Интеграл-Буд" Лаевская.

Украинские Новости
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