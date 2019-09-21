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"Все продается и все покупается" - Коломойский о Приватбанке

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&quot;Все продается и все покупается&quot; - Коломойский о Приватбанке
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о возвращении Приватбанка. Фото: Ukrlib

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не ведет переговоры о возвращении ПриватБанка. В то же время он подчеркнул, что готов к компромиссу с властями Украины.

Коломойский отметил, что никаких реальных переговоров нет. При этом он ожидает компромисса с властью в этом вопросе и говорит, что от настоящего владельца ПриватБанка не отстанет. Об этом олигарх заявил в эфире на телеканале "Украина".

"Я хотел бы уточнить - нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования - такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается", - добавил олигарх.

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Компромиссов президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским не должно быть. Об этом заявил экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.



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