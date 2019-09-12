Все освобожденные моряки получат квартиры в Одессе - капитан Гриценко

Квартиры получат все 24 освобожденных моряков. Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

В течение трех недель уволенным из плена украинских моряков вручат ключи от квартир.

Об этом на пресс-конференции сказал командир похода, член экипажа катера "Бердянск" Денис Гриценко, передает Gazeta.ua.

"Вчера встречались с начальником Генерального штаба. Сказали, что в течение трех недель ребятам вручат ключи от квартир. Жилье будут по месту дислокации военнослужащих, то есть в Одессе", - рассказал военный.

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В Администрации президента также подтвердили, что вопрос с выделением жилья уволенным морякам уже решен.

Все освобожденные из плена украинские моряки планируют и в дальнейшем служить в Военно-морских силах ВСУ и при необходимости пройти через Керченский пролив.