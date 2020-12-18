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пятница, 18 декабря 2020 15:33

"Все десять операций были неудачные" - Лидии Нашкарьян на индивидуальный протез нужно 285 тысяч гривен

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Автор: Фото предоставлено Лидией Нашкарьян
  Лидии Нашкарьян нужна помощь на протез
Лидии Нашкарьян нужна помощь на протез

65-летняя Лидия Нашкарьян из Смелы Черкасской области перенесла 10 операций по протезированию правого колена. Последние два года женщина прикована к постели. Надежду дают в институте Харькова. Но нужен индивидуальный протез. Его согласилась изготовить харьковская фирма. Цена вопроса - 285 тыс.грн.

"Три года назад мне в Черкассах сделали протезирование колена. И что-то пошло неудачно. Были сильные боли. Меня снова прооперировали, я все равно не смогла ходить. Опять ставили эндопротез. Все десять операций - неудачны. У нас в Смеле врачи сказали, что надо ампутировать ногу. Сын отвез меня в институт Харькова. Там обнаружили, что вся причина в инфекции, которую мне занесли во время одной операции. Харьковские врачи поставили лечебный спейсер. Его применяют при инфекционных осложнениях тотального эндопротезирования коленного сустава. Врачи института сказали, что смогут меня поставить на ноги, но надо заказывать индивидуальный протез. Его можно изготовить харьковская фирма за неделю. Цена 285тысяч гривен. Правда, нога в коленях не будет сгибаться, но я смогу сама себя обходить. Три месяца назад переломился спейсер и пробил кость ноги. Меня мучает невероятная боль. Врачи из института сказали, что его надо срочно выбрасывать. Но надо еще собрать деньги на протез. Мы живем вдвоем с сыном. Диме 36 лет. Перебиваемся моей маленькой пенсией и небольшими заработками сына, потому что устроиться на работу не может. Ухаживает за мной. За эти три года мое лечение обошлось в около 400 тысяч гривен. Я продала родительские пол дома в Смеле, а сын свою машину и гараж. Наодалживали у людей. Теперь снова надо собрать почти 300 тысяч гривен. Для нас это заоблачная сумма. Обращаюсь к неравнодушным людям. Прошу помочь мне встать на ноги", - рассказала Gazeta.ua Лидия Нашкарьян.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4390 4791 3862 (сын Алексеев Дмитрий Александрович).

Автор: Любовь Карнарук
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