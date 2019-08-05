Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в Верховную Раду

ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов. Фото: Главком

ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Так как не смогла признать избранными народных депутатов во всех одномандатных округах.

Это она должна была сделать до 24:00 5 августа.

Остается неопределенной ситуация с 8 народными депутатами.

Затормозили процесс факты фальсификаций на участках, судебные иски (суд должен быть завтра, 6 августа).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда объявят результаты выборов в ВР: ЦИК поставила дедлайн

5 августа ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины с последних восьми. В работе ЦИК объявлен перерыв. Ее следующее заседание состоится завтра, 6 августа. О его времени должны сообщить дополнительно. Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019.