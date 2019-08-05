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вторник, 06 августа 2019 00:09

Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в Верховную Раду

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Время истекло. ЦИК так и не обнародовала результаты выборов в Верховную Раду
ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов. Фото: Главком

ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Так как не смогла признать избранными народных депутатов во всех одномандатных округах.

Это она должна была сделать до 24:00 5 августа.

Остается неопределенной ситуация с 8 народными депутатами.

Затормозили процесс факты фальсификаций на участках, судебные иски (суд должен быть завтра, 6 августа).

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5 августа ЦИК признала избранными 7 народных депутатов Украины с последних восьми.

В работе ЦИК объявлен перерыв. Ее следующее заседание состоится завтра, 6 августа. О его времени должны сообщить дополнительно.

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019.

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