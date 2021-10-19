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вторник, 19 октября 2021 15:34

Врачи предупредили об опасном осложнения Covid-19
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Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом
Фото: facebook.com/КНП "8-я городская клиническая больница г. Львова"
Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом
Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом

Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом.

Это произошло из-за осложнения у инфицированных - возникли тромбозы, сообщили в КНП "8-я городская клиническая больница г. Львова".

Больные попали в Covid-отделение больницы с тяжелым течением болезни. Впоследствии к коронавирусу добавились еще и симптомы тромбоза.

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"Covid-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что тромбоз случается не только в разгаре болезни, но после полного выздоровления. В зоне риска те, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом или курильщики.

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. В случае тяжелого течения болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц.

Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные пациентов, переболевших в тяжелой и легкой формами Covid-19. У больных с тяжелой формой фиксировали онемение конечностей, мышечную слабость и головную боль, а также проблемы с координацией.

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