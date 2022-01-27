Впервые за 80 лет опубликовали свидетельства украинских очевидцев Холокоста

Воспоминания свидетелей трагедии были размещены мемориальным центром "Бабий Яр". Фото: babynyar.org

К Международному дню памяти жертв Холокоста впервые за 80 лет опубликовали уникальные свидетельства украинских очевидцев трагедии.

Мемориальный центр "Бабий Яр" совместно с французской организацией "Яхад-Ин Унум" разместили воспоминания свидетелей из разных регионов Украины. Они рассказали, как у них на глазах убивали еврейских детей, учителей, врачей и их соседей, отметили в пресс-службе центра.

"Свидетельства были собраны в результате тысяч проведенных интервью со свидетелями событий Холокоста в Украине и Восточной Европе. Они были записаны два года назад и публикуются впервые", - говорится в сообщении.

Раиса была ребенком, когда видела, как сотни евреев шли на "поля смерти" вблизи школы, в которую она ходила. Там их расстреливали, люди падали мертвыми или ранеными в огромные ямы. Когда дети ходили по окрестностям, они видели снег, залитый кровью. Раиса родилась в 1935 году в селе Натягайловка на Николаевщине. Некоторые евреи также жили в этой деревне, но большинство жило в Вознесенске. Это была многонациональная местность, где жили украинцы, русские и евреи.

"Нацисты пришли сюда в 1941 году, когда мне было всего шесть лет. Моего отца, старшего политического комиссара Красной Армии, убили нацисты", - вспоминает женщина.

Раиса помнит еврея по фамилии Гришович, который жил рядом с ее дедом и был женат на украинке. Гришович был дирижером местного музыкального ансамбля и был любимцем общества. Когда нацисты вошли в город, они заставили Гришовича и ансамбль играть для них. По словам Раисы, Гришович оставался в деревне на протяжении всей нацистской оккупации. Обычно подобные случаи были редкостью. Однако, когда советские войска начали приближаться к этому району, нацисты решили убить оставшихся евреев.

Немецкий солдат предупредил дедушку Раисы, что Гришовича должны расстрелять, и он пошел посмотреть, что происходит. Гришовича убили примерно в октябре или ноябре 1943 года, а Вознесенск освободили 24 марта 1944 года. Из показаний Раисы, Гришович учил детей все время в течение оккупации, прежде чем нацисты убили его.

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"Сначала нацисты привозили евреев тайно, и не все местные жители знали, что их расстреливают. Но когда они начали привозить их в поезде на железнодорожную станцию, высаживать из вагонов и гнать тысячи людей, как скотину... Когда они начали вести группы евреев, то уже все знали, что их расстреливают. Им приказывали раздеться, потом у них отобрали ценности и сразу убивали. Наша деревня была совсем маленькой, так что все знали", - говорит она.

Нацисты выбрали место на окраине села, там был голый пустырь и вырыты огромные ямы. Немцы не расстреливали маленьких детей, они бросали их живыми в ямы и закапывали. Советских военнопленных привозили туда, чтобы вырыть и засыпать ямы.

"Мы слышали, как их вели. Они разговаривали на идише, плакали и кричали. Это было страшно! Там были убиты тысячи людей! Мы не имели права что-то давать им. Если бы мы им что-то дали, нас бы тоже расстреляли нацисты. Я не понимаю, почему они были так жестоки. Туда шли пожилые женщины, дети, подростки. Они несли на руках маленьких детей. Бывает, что я ложусь и пытаюсь вспомнить... но я даже не хочу вспоминать все это! Все это зверство",- добавляет женщина.

Другие свидетельства принадлежат Галине, которой в то время было 11 лет. Евреев убивали в лесу неподалеку от ее дома. Она помнит убийства, ямы, крики маленьких мальчиков и девочек, когда их убивали. Эти евреи похоронены в лесу, в двух братских могилах.

Галина жила в селе Туники Киевской области, когда нацисты ворвались на территорию Украины. Она росла в нищете после того, как ее отца убила советская власть за то, что был "кулаком". Трое братьев и сестер Галины умерли во времена голода, когда истощенные съели несколько буханок хлеба, спрятанных матерью.

После прихода в село, нацисты расстреляли из пулемета 35 коммунистов, которых они собрали вместе и поставили над только что выкопанной могилой неподалеку от села. Среди них была 18-летняя девушка по имени Марина. Нацисты пытали ее, натравили на нее своих собак, потому что она зачитала им стихотворение о Красной Армии.

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Менее чем за месяц нацисты начали привозить евреев из соседнего Богуслава и расстреливать их над могилами возле леса, неподалеку от могилы коммунистов. Одна еврейская девочка, которую знала семья Галины, провела ночь, скрываясь в их доме. Ей было около 16 лет. На следующий вечер она вернулась с двумя подругами. Мать Галины сказала ей: "Доченька, мы не можем спрятать тебя... идите, у меня есть собственные дети, я не могу ими рисковать".

Галина вспоминает, что видела, как четыре раза подряд в течение четырех дней нацисты расстреливали группы евреев. Но, по ее словам, это были не единственные случаи, когда там убивали людей. Женщина и ее друзья специально ходили туда, чтобы посмотреть, что происходит.

"Там, в лесу, убивали евреев. Не всех вместе, но как только кого-то поймают, то убьют на месте. Потому что евреи, бедняжки, прятались", - говорит она.

Среди тех, кого Галина видела убитыми, была и девушка, которая вместе с подругами приходила спрятаться в ее доме. Расстрел проводили двое немецких солдат, у них были винтовки. Очевидица рассказывает, как один из солдат не хотел стрелять и плакал, поэтому другой офицер ударил его по лицу, взял его винтовку и убил девушку.

27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Именно в этот день 1945-го был освобожден нацистский концентрационный лагерь Аушвиц. Сегодня в еврейских общинах Украины проводят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Сборы будут проводиться с соблюдением карантинных мероприятий. В некоторых городах такие мероприятия пройдут с участием мэров, губернаторов и других высокопоставленных гостей. В Украине и по всему миру будут вспоминать евреев, которые были уничтожены нацистской машиной Холокоста только за то, что они были евреями.