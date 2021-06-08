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вторник, 08 июня 2021 04:49

Впервые за 17 лет. Зарегистрировали препарат от болезни Альцгеймера

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Впервые за 17 лет. Зарегистрировали препарат от болезни Альцгеймера
Зарегистрировали препарат от болезни Альцгеймера. Фото: Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило для применения новый препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Препарат под названием Адуканумаб производства фармакологической компании Biogen стал первым одобренным лекарством с 2004 года, сообщает ВВС.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобряло новое лекарство от болезни Альцгеймера с 2004 года.

Лекарство будет бороться с основной причиной болезни а не ее симптомами. Препарат будет действовать на амилоид, белок, образовывающий аномальные скопления в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.

Некоторые свойства препарата еще вызывают сомнения, но его регистрация может стать прорывом в исследовании болезни в США, на которую выделяется меньше средств по сравнению с раком или болезнями сердца.

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По данным Ассоциации Альцгеймера, болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, которая встречается у 5% население старше 60 лет и у 30−40% людей старше 85 лет.

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