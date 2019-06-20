Впервые в Украине запустили телемедицинскую платформу

Приложение "Поиск врача" является бесплатным. Фото: Vodafon Україна

Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова стал первым участником всеукраинской телемедицинской платформы. Благодаря этому врачи Института смогут контролировать состояние послеоперационных пациентов, которые продолжают реабилитацию в домашних условиях.

Платформу создали "Vodafone Украина" и Украинская ассоциация развития информационных технологий в медицине, сообщает пресс-служба "Vodafone Украина".

Платформа содержит два модуля. Первый — медицинский портал MedBrama, предоставляет врачам удобные инструменты для использования телемедицины в своей ежедневной практике. Он доступен исключительно для врачей. Второй модуль — мобильное приложение "Поиск врача", предназначенное для пациентов.

MedBrama предоставляет целый ряд инструментов, которые помогают врачу расширить круг пациентов и при этом экономить время и удобно организовать рабочий процесс.

В ближайшей перспективе на портале появится возможность совместного обсуждения специалистами редких или сложных клинических случаев. Для тех, кто планирует оказывать услуги в области телемедицины на платной основе, будет доступен биллинг и система приема платежей.

Чтобы пользоваться порталом достаточно иметь компьютер и доступ в интернет. С момента регистрации врача на портале MedBrama информация о нем становится доступна пользователям бесплатного мобильного приложения "Поиск врача". В нем пациенты могут найти нужного специалиста по заданным параметрам (специальность, стаж работы, название клиники или по геолокации), записаться на прием, использовать приложение в качестве персональной медицинской карточки, сохраняя в личном профиле необходимые файлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один клик - и медик в дороге: в Украине запустили приложение экстренной помощи

В приложении есть функция телемедицинского контроля со стороны лечащего врача. Благодаря ей пациент может поддерживать постоянную online-связь со своим лечащим врачом. Это особенно важно, когда речь идет о хронических заболеваниях, сложных патологиях или послеоперационных случаях.

Институт имени Амосова в год принимает 30 тыс пациентов и делает 5 тыс операций, при этом 100% пациентов Института должны появляться на повторную консультацию для контроля за процессом выздоровления.

В начале года Национальная служба здоровья Украины запустила электронную карту медицинских учреждений с полным перечнем врачей, адресов, телефонов и статистикой подписанных деклараций.