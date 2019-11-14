Впервые в Киеве вынесли приговор домашнем тирану

В Киеве впервые вынесли приговор за домашнее насилие. Фото: glavcom.ua

В Оболонском районном суде Киева мужчине вынесли приговор по уголовному производству о психологическом и физическом издевательстве над женой. Это первое подобное решение суда с момента криминализации в Украине домашнего насилия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в соцсети Facebook.

Киевская местная прокуратура №5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал насилие в семье.

Злоумышленник умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

До этого, с января по октябрь 2019 года, человек 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

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По результатам судебного рассмотрения в Оболоньском районном суде Киева злоумышленнику присудили 3 месяца ареста и взяли под стражу в зале суда.

Уголовное ответственность за насилие в семье в Украине вступил в действие 11 января 2019. С того момента приговор был объявлен лишь раз - в начале апреля 2019 году в Николаеве. Тогда 57-летний мужчина получил наказание в виде ареста сроком на 1 месяц.