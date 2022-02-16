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среда, 16 февраля 2022 19:19

Впервые на госуровне: Минобразования анонсировало всеукраинский медиаурок

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Впервые на госуровне: Минобразования анонсировало всеукраинский медиаурок
Ученикам проведут Всеукраинский урок по медиаграмотности. Фото: pixabay.com

17 – 18 февраля все школы Украины впервые на государственном уровне проведут Всеукраинский урок по медиаграмотности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

"Эта инициатива – часть безотлагательных мер по консолидации украинского общества, утвержденных президентом Владимиром Зеленским. Всеукраинский урок по медиаграмотности презентуют во время пресс-конференции 17 февраля в 10:00", - говорится в сообщении.

Пресс-конференцию проведут на ул. Хмельницкого, 8/16 в Киеве. Увидеть ее онлайн можно будет в Facebook МОН и Youtube "Укринформа".

В ходе мероприятия спикеры обсудят современное состояние медиаграмотности среди школьников, поделятся основными подходами в работе с детьми. Расскажут, как научить ребенка ответственному поведению в социальных сетях и распознавать фейки и манипуляции в медиа, сообщили в МОН.

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Для проведения урока школам предлагают воспользоваться учебными материалами по медиаграмотности на онлайн-платформе национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".

"Урок по медиаграмотности призван привлечь внимание молодого поколения к развитию критического мышления. Вместе с учителями школьники проговорят способы распознавания фейков, виды манипуляций в сети и рассмотрят процессы создания новостей", - отметили в МОН.

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Продолжался более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дії". На саммите выступили Владимир Зеленский. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет.

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Дата
16
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