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понедельник, 20 декабря 2021 13:09

"Впереди еще два курса химии" – мать на лечение сына просит помощи

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Автор: Фото предоставлено Верой Ободовской
  27-летний Богдан Ободовский из Черкасс в онкологической клинике «Лесот» в Киеве лечит острую миелобластную лейкемию и ее осложнения. На 2 курса химиотерапии требуется 180 тыс.грн.
27-летний Богдан Ободовский из Черкасс в онкологической клинике «Лесот» в Киеве лечит острую миелобластную лейкемию и ее осложнения. На 2 курса химиотерапии требуется 180 тыс.грн.

27-летний Богдан Ободовский из Черкасс находится в онкологической клинике "Лесот" в Киеве. У него обнаружили острую миелобластную лейкемию и ее осложнения. На 2 курса химиотерапии требуется 180 тыс.грн.

"Все началось летом. Сын заболел, будто-бы была какая-то простуда. Назначили препараты для повышения гемоглобина. А недавно позвонил, что семейный врач дала направление на консультацию в клинику "Лесот". Но там сказали, что нужно срочно ложиться на лечение. Для нас это было как снег на голову, – рассказала Gazeta.ua мать Вера Ободовская. – Сыну назначили три курса химиотерапии. Стоимость одного составляет 90 тысяч гривен. На первый курс мы с трудом собрали. Благодаря друзьм, знакомым и с его работы дали помощь. Богдан работает программистом. Об этой профессии мечтал еще с 8 класса. Поступил в институт. Пишет диссертацию, весной должен был защищать. Теперь придется отложить, пока не наладится со здоровьем. Сын держится, успокаивает нас, что у него все в порядке. Впереди еще два курса химии. Нужно еще 180 тысяч гривен. Я обращаюсь с большой просьбой к неравнодушным людям. Прошу помощи для лечения моего сына Богдана".

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Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанка: 5168 7422 4319 7245 (Ободовская Вера Александровна).

Автор: Любовь Карнарук
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