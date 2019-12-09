Возвращение России в ПАСЕ хуже Мюнхенский сговор 1938 года - политолог

Григорий Перепелица: Влияние на решение ПАСЕ украинская делегация оказать в состоянии из-за малочисленности. Фото: www.5.ua

Украинская делегация не должна возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Возвращение означает согласие с тем, что Россия не агрессор, а демократическая страна с европейскими ценностями, сказал Gazeta.ua Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Такое мнение он высказал, комментируя заключение Венецианской комиссии о признании полномочий российской делегации в ПАСЕ несмотря на агрессию против Украины.

- Это не более, чем камуфляж избежание критики о полной капитуляции Совета Европы перед Россией. Большего наказания, чем исключение делегации, нет. Какие санкции могут быть разве что выражения обеспокоенности. Больше ничего ПАСЕ предложить не может. Такие обещания являются лишь декларативными заявлениями о намерениях.

Не существует ли определенной угрозы для Украины?

- Украине вообще не стоит возвращаться в эту самодискредитованню организацию. Основной функцией Венецианской комиссии является слежение за соблюдением демократических ценностей и норм. Прежде всего в законодательной базе. Украинская делегация не должна была возвращаться в ПАСЕ пока там есть российская (обновленная после парламентских выборов украинская делегация 23 сентябрь объявила, что не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. - Gazeta.ua). Ведь это мощный сигнал дискредитации ценностей организации. Россия является одним из крупнейших нарушителей прав человека, международных норм и права. Развязала войну против Запада для того, чтобы покончить с продвижением демократических ценностей на постсоветском пространстве. Все равно, что в собственной квартире принимать врага, который хочет уничтожить хозяина и присвоить имущество. Если Украина снова возвращается, то означает ее согласие с тем, что Россия не агрессор, а демократическая страна с европейскими ценностями, как заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон. Это самодискредитация Украины и части общества, для которого европейские ценности не пустой звук.

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Какие будут последствия для Украины?

- Нас запугивают. Мол, если Украина пойдет в ПАСЕ, нам не светит перспектива членства в Европейском союзе. Оно и так не светит. Ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Евросоюз пока не демонстрирует никаких признаков относительно членства. Соответственно и наказать не в силах. Украина может внедрять демократические ценности и евростандарты и без членства в Совете Европы. Киев постоянно демонстрирует малодушие. Если Украина субъект международных отношений, то должна утверждать субъектность. Совет Европы грубо нарушает ценности, ради которых существует. Напоминает Лигу Наций, которая была создана для недопущения Второй мировой войны. Однако ее деятельность привела к тому, что саму организацию закрыли и война началась. С ПАСЕ происходит то же самое. Яркий признак самодискредитации структуры и того, для чего она создана. .

Возвращение фашистской РФ в ПАСЕ хуже Мюнхенский сговор 1938 года, где занимались миротворческой деятельностью, сдавая интересы Чехословакии и всей Восточной Европы.

Какой урок может извлечь из этого Украина?

- Украина не должна возвращать делегацию, которая состоит из 12 человек. Эти люди ничего не сделают. Максимум - делать заявления. Влиять на решение ПАСЕ украинская делегация в состоянии из-за малочисленности.

Украинская делегация не будет участвовать в новой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она начался 30 сентября в Страсбурге и продлится 5 дней. На прошлой неделе обновился состав делегации Украины и сразу объявили, что она не будет частью осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России, которое состоялось в июне. В этом нас поддержали еще 4 страны - Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Их делегации не участвовали в открытии осенней сессии ПАСЕ и праздновании 70-летия Совета Европы.