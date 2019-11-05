Возвращение кораблей: Россия выдвинула Украине ультиматум

Россия обвинила Украину в провокации. Фото: Военное обозрение

Россия вернет захваченные в Керченском проливе корабли только тогда, когда Украина признает "свою провокацию".

Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации Сергей Цеков, передали в УНН.

"Киев так публично и не признал факт провокации, который был устроен Украины в Керченском проливе", - сообщил Цеков. Также добавил, что сначала Украина должна признать публично провокацию, а только потом говорить о своем имуществе.

Так Цеков прореагировал на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина снова направила России ноту с требованиями вернуть корабли.

Кроме этого, Сергей Цеков добавил, что корабли представляют интерес для следствия и только поэтому Россия их сохраняет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Янтарное дело" Розенблата и Полякова передали в антикоррупционный суд - активисты

Вернуть корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" Россию обязал суд ООН по морскому делу еще в мае.