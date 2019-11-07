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суббота, 09 ноября 2019 20:23

Возвращать территории будем ценой смертей украинских солдат - офицер о разведении войск

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Возвращать территории будем ценой смертей украинских солдат - офицер о разведении войск
Роман Кулик: Россияне могут зайти на освобожденную территорию. Это приведет к большим протестам в Киеве и областях. На международном фронте покажем себя слабым игроком, который не может просчитывать последствия своих действий. Фото: Тарас Подолян

Последние годы разведения было невозможно. Россияне регулярно срывали перемирие и нарушали режим тишины на всех трех участках. Сейчас наша власть периодически закрывает на это глаза.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулык.

"Разведения зависит не от воли Украины. Можем реагировать только на подачи Кремля. Редко перебираем инициативу на себя. Так было только когда наши суда "Корец" и "Донбас" прошли через Керченский пролив и зашли в акваторию Азовского моря. Россияне были шокированы, ничего не смогли сделать. Однако следующая наша попытка закончилась трагедией", - говорит он.

По словам офицера, в разведении есть военные и политические риски. Они идут в комплексе.

"В 2016 году не было большой паники вокруг разведения, потому что тогда была понятна общая политика государства. Тогдашняя власть убедилась, что с РФ нельзя договариваться и не была настроена на уступки. Дальнейшие шаги базировались на том, чтобы показать Западу, насколько Россия недоговоспроможня. Разведение было очередным маркером, который акцентировал на том, что Путин не выполняет договоренности", - объясняет Роман Кулык.

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Сейчас конфликт возник, потому что непонятна генеральная линия Зеленского и его команды, объясняет офицер.

"Нет магистрального пути. Говорят, что будет разведения на трех участках. Затем ожидают встречи в нормандском формате. Но Россия может выставить нам новые условия - предыдущие же выполнили. Власть не говорит, что планируется после Нормандской встречи. У общества есть мысли, что лидеры государства не имеют целостной стратегии. Боимся, что разведение станет катастрофой. Россияне могут зайти на освобожденную территорию. Это приведет к большим протестам в Киеве и областях. На международном фронте покажем себя слабым игроком, который не может просчитывать последствия своих действий.

В военном смысле другие риски. Разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском - не зрада само по себе. Но его воспринимают как начало отвода ВСУ по всей линии разграничения. Это более 400 километров фронта. Можем потерять много территорий, которые получали тяжелой ценой. Еще труднее их будет возвращать. Это будет стоить новых смертей украинских солдат. Последствия могут быть катастрофическими. Россияне всегда срывают договоренности. Что делать в таком случае, никто не знает", - добавляет Роман Кулык.

Полное интервью с Романом Куликом читайте в журнале "Країна" от 14 ноября.

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