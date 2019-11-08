Возобновляет производство крупнейшая табачная компания Украины

British American Tobacco экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур. Фото: Michaela Rehle/Reuters

Компания British American Tobacco заявила о постепенном восстановлении производства на своей фабрике в Прилуках на Черниговщине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает "Экономическая правда".

"Мы провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом.

Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019", - заявил генеральный директор группы British American Tobacco Украина Саймон Уелфорд.

Растет недовыполнение доходов госбюджета по табачному акцизу. Через так называемую "поправку Холодова" компании-производители уже отозвали акцизные марки на 855 млн. грн.