Возобновляет производство крупнейшая табачная компания Украины

Компания British American Tobacco заявила о постепенном восстановлении производства на своей фабрике в Прилуках на Черниговщине.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает "Экономическая правда".
"Мы провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом.
Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019", - заявил генеральный директор группы British American Tobacco Украина Саймон Уелфорд.
Растет недовыполнение доходов госбюджета по табачному акцизу. Через так называемую "поправку Холодова" компании-производители уже отозвали акцизные марки на 855 млн. грн.
Комментарии