Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности

В Киеве возле Офиса президента проходит митинг против "нормандских переговоров" и имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". На протест собрались около 350 человек, среди них известные деятели, активисты и просто неравнодушные люди.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua София Староконь с места происшествия.

На митинге выступил бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого присутствующие встретили аплодисментами.

"Все, кто собрались, понимают, что война перекинулась из Крыма. Вы и так знаете, что такое российское государство. В России репрессии имеют демократическое лицо. Больше всего в СИЗО Симферополя находится граждан Украины татар. С кем мы бок о бок жили. То, что мы не согласны с планом Штайнмайера, - это мягко сказано. Это предательство", - заявил Балух.

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Активисты растянули большой флаг Украины.

"Я не хочу, чтобы главари ОРДЛО сидели в нашей Раде", - заявила во время акции киевлянка Елена.

"Формула Штайнмайера" заключается в том, чтобы закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" временно вступил в силу в день местных выборов на Донбассе. А после опубликования экспертами миссии ОБСЕ отчета с подтверждением факта проведения демократических выборов этот закон должен получить постоянный статус.