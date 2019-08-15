Возле Офиса президента провалилась дорога

Асфальт провалился около 7 часов утра Фото:kiev.informator.ua

В центре столицы на улице Лютеранской вблизи Офиса президента Украины провалился асфальт.

Провал произошел 15 августа около 7 часов утра, сообщает "Киев оперативный". Причиной провала стали проблемы с коммуникациями. Участок поврежденной дороги огородили и установили ограничивающие знаки. При этом движение перекрывать не стали.

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В июне в центре Киева два автомобиля провалились под землю. Инцидент произошел в одном из дворов по улице Крещатик. Один из автомобилей провалился под землю наполовину. Доставать транспортное средство пришлось с помощью эвакуатора.