Возле Чернобыля сняли уникального зверя: фото "карамельки"

16 февраля в окрестностях Чернобыля сотрудник заповедника Сергей Домашевский встретил косулю кремового цвета.
Об этом он сообщил в Facebook и выложил соответствующее фото.
"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окраина города Чернобыль", – написал он.
Такая "карамельная" окраска косули – необычная, но радиация тому не причина, отметил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.
"Вот такое кремовое чудо. Дикая косуля необычной окраски. И радиация здесь ни при чем. Это – здоровое животное. По утверждению ученых, оно – хромист (рыжая), а не альбинос", - объяснили эксперты.
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Ранее на территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали несколько лесных жителей. Камера "поймала" лиса, зайца и косулю.
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