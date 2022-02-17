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пятница, 18 февраля 2022 02:52

Возле Чернобыля сняли уникального зверя: фото "карамельки"

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16 февраля в окрестностях Чернобыля сотрудник заповедника Сергей Домашевский встретил косулю кремового цвета.

Об этом он сообщил в Facebook и выложил соответствующее фото.

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окраина города Чернобыль", – написал он.

Автор: Сергей Домашевский
  Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета
Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета

Такая "карамельная" окраска косули – необычная, но радиация тому не причина, отметил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

"Вот такое кремовое чудо. Дикая косуля необычной окраски. И радиация здесь ни при чем. Это – здоровое животное. По утверждению ученых, оно – хромист (рыжая), а не альбинос", - объяснили эксперты.

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Ранее на территории Чернобыльской зоны в объектив фотоловушки попали несколько лесных жителей. Камера "поймала" лиса, зайца и косулю.

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