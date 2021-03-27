ВОЗ вскоре обнародует отчет о происхождении Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 243
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 1503
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 99
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 135
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 198
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 216
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 810
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 639
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 612
Фото
Все фото
15
3
8
3
14
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
&quot;Шантаж и скотство&quot;: в Харькове разогнали концерт группы &quot;Жадан и собаки&quot;
"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 135
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 810
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 297
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 162
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 06:30

ВОЗ вскоре обнародует отчет о происхождении Covid-19

  Комментировать
ВОЗ вскоре обнародует отчет о происхождении Covid-19
ВОЗ заканчивает отчет о происхождении Covid-19. Фото: Reuters

Окончательный отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения об исследовании происхождения Covid-19 будет готов уже через считанные дни. После этого его опубликуют.

Исследование состоит из сотен страниц и переведено на английский и китайский языки. Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой и через несколько дней работа над отчетом завершится, эксперт ВОЗ по зоонозных инфекциях и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил во время брифинга.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а затем ее выложат в открытый доступ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ резко отреагировали на неравное распределение вакцин от Covid-19

В январе 2021, через год после начала пандемии коронавируса нового типа, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины появления вируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВОЗ вскоре обнародует отчет о происхождении Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 7164
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 7083
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 Просмотров: 6966
В Украине увеличилась цена на газ
В Украине увеличилась цена на газ Просмотров: 5769
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 5292
Общество
Гороскоп на выходные: чем удивит март напоследок
Гороскоп на выходные: чем удивит март напоследок
 Просмотров: 9
В мире не зарегистрировано ни одной смерти от вакцинации против Сovid-19 - министр
В мире не зарегистрировано ни одной смерти от вакцинации против Сovid-19 - министр Просмотров: 90
ОБСЕ насчитала 500 нарушений режима тишины в Донбассе за сутки
ОБСЕ насчитала 500 нарушений режима тишины в Донбассе за сутки Просмотров: 72
Первая партия вакцин CoronaVac уже в Украине: в Минздраве рассказали об особенностях
Первая партия вакцин CoronaVac уже в Украине: в Минздраве рассказали об особенностях Просмотров: 162
На Прикарпатье ослабляют карантин, но Буковель будет закрыт
На Прикарпатье ослабляют карантин, но Буковель будет закрыт Просмотров: 54
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 55733
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть