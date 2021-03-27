ВОЗ вскоре обнародует отчет о происхождении Covid-19

ВОЗ заканчивает отчет о происхождении Covid-19. Фото: Reuters

Окончательный отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения об исследовании происхождения Covid-19 будет готов уже через считанные дни. После этого его опубликуют.

Исследование состоит из сотен страниц и переведено на английский и китайский языки. Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой и через несколько дней работа над отчетом завершится, эксперт ВОЗ по зоонозных инфекциях и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил во время брифинга.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а затем ее выложат в открытый доступ.

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В январе 2021, через год после начала пандемии коронавируса нового типа, делегация ВОЗ посетила Китай, чтобы исследовать причины появления вируса.