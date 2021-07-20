Вопрос Крыму надо ставить, чем радикальнее – тем лучше - Муждабаев

Айдер Муждабаев: "Вопрос Крыма находится в подвешенном состоянии. Его надо ставить. Чем радикальнее – тем лучше". Фото: Тарас Подолян

Вопрос Крыму надо ставить как можно радикальнее, потому что в международной политике о нем забыли. Путин распространяет миф, что Крым – это Россия. Его следует развенчивать с помощью документальных доказательств.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Вопрос Крыма находится в подвешенном состоянии, – говорит он. – Его надо ставить. Чем радикальнее – тем лучше. С самого начала я был за формулировку "Крымская платформа". Полуостров давно нигде не упоминали отдельно. В международной политике преимущественно речь шла о Донбассе".

Журналист не сомневается в искренности слов Дмитрия Кулебы, который заявил, что, несмотря на шантаж и угрозы России, мы уже через несколько месяцев увидим успехи этой инициативы.

"Я хорошо его знаю еще со времен его работы в Страсбурге (Кулеба был постоянным представителем при Совете Европы. – Gazeta.ua). Именно он регулярно поднимал крымскотатарский флаг и ставил вопрос полуострова на всех уровнях. Он опытный дипломат и точно не хочет сделать хуже Украине. Понятие репутации для Кулебы – не пустой звук. Очевидно, он имеет какой-то сценарий, чтобы после этой платформы позиция Запада стала более четкой и единой", – утверждает он.

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Главная задача Путина – распространять миф, что "Крым – это Россия", отмечает Айдер Муждабаев.

"Они доказывают это с помощью лжи в различных международных инстанциях. Мы должны отражать эти попытки фальсифицировать историю и современность. Мол, все крымские татары в оккупации счастливы, а население мечтало быть под Россией. Это надо развенчивать. Канал ATR делает это с начала временной оккупации, которую мы снимали в режиме онлайн. У нас много документальных доказательств российской лжи. Мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел, чтобы наша позиция по Крыму была как можно сильнее", – заключает он.

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

23 августа должен состояться учредительный саммит Крымской платформы. Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС. Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ возрастающим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.