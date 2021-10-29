Вооруженные силы Украины вошли в топ-25 рейтинга лучших армий мира

ВСУ стали еще сильнее. Фото: Украинская правда

Вооруженные силы Украины поднялись на две позиции в рейтинге сильнейших армий мира.

Заняли 25 место с индексом 0,4396, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Global Firepower Index 2021.

Позади Украины идет Таиланд (0,4427) и Алжир (0,4439). Впереди находятся Вьетнам (0,4189) и Польша (0.4187).

Сильнейшим государством в мире называют США (0,0718). Следом идет Россия (0,0791) и Китай (0,0854). Пятерку лидеров замыкают Индия (0,1207) и Япония (0.1599).

В расчет вступает численность вооруженных сил, количество того или иного вида военной техники, география страны, ее экономика и ряд других показателей.

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Вооруженные Силы Украины используют вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны врага, заявил президент Украины Владимир Зеленский.