Вонзил нож в шею - отец набросился на сына во время застолья

66-летнего мужчину задержали. Фото: pinterest.com

31 марта между отцом и сыном во время застолья произошел конфликт.

Родственники распивали спиртные напитки, сообщили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области.

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Отец взял нож и ранил 43-летнего сына. Об инциденте правоохранителям сообщил врач экстренной медицинской помощи.

66-летнего мужчину задержали за покушение на преступление и умышленное убийство. Меру пресечения для него пока не выбрали.

3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину. Затем они вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.