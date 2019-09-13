Волыняне устроили драку с полицией: есть раненые

Селяне с Волыни устроили драку с полицией. Фото: Подробности

Жители Киверцовского района Волынской области устроили драку с полицейскими. Правоохранители применили табельное огнестрельное оружие.

Глубокой ночью при патрулировании района, близ села Карпиловка, сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo. Водитель – 46-летний житель села Карпиловка – отказался выполнять требование полицейских и предоставить документы на автомобиль. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь ему приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими, сообщает полиция Волынской области.

Во время драки правонарушители сорвали с полицейского камеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями были госпитализированы. В больницу с огнестрельными ранениями попали водитель автомобиля и 24-летний житель села Карпиловка. Их жизни и здоровью угрозы нет.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что жители села Черкасовка и соседней Степановки Полтавского района угрожают перекрыть дорогу, если компания Оnur не предпримет ремонтировать дороги или не отнормирует передвижения грузовиков.