Волонтеры и ветераны становятся силой, которая будет диктовать программы политикам: главное в журнале "Країна"

"Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее, - говорит в интервью журналу "Країна" Виталий ДЕЙНЕГА, основатель благотворительного фонда "Повернись живим". - Сила ветеранского и волонтерского движения в том, что он аполитичен. Имеет собственные интересы, но патриотические, государственные - в первую очередь. Это будет влиятельная сила, которая будет диктовать программы политикам и правительствам".
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