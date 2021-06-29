Volia объявила о сотрудничестве с Paramount Pictures (PR)

Форрест Гамп, Итан Хант, Майкл Корлеоне и множество других полюбившихся киногероев появятся на платформе лидера украинского телекоммуникационного рынка. Volia объявила о сотрудничестве с Paramount Pictures. Благодаря новому договору в онлайн-библиотеке Volia TV разместят дополнительно около 200 единиц увлекательного видеоконтента от одной из старейших киностудий США. Таким образом крупнейшая онлайн-библиотека в Украине от Volia расширится до более чем 8 000 наименований фильмов и телепередач.

Помимо культовых лент, таких как "Крестный отец" или "Миссия невыполнима", клиенты Volia смогут наслаждаться и актуальными новинками. Их вниманию представят захватывающую экранизацию популярной видеоигры "Соник в кино", хоррор по роману Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", постапокалипсис "Тихое место", научно-фантастический фильм из вселенной трансформеров "Бамблби" и другие кассовые хиты.

Контент Paramount Pictures доступен на платформе VoliaTV по системе TVOD. Право просмотра киноновинки будет предоставляться на 2 дня за 49 грн. Просмотр фильмов из библиотеки обойдется еще дешевле — 39 грн на 2 дня. Таким образом абсолютно любой человек на территории Украины сможет стать кинозрителем Paramount Pictures, даже не будучи постоянным абонентом Volia. И это всего лишь по цене чашки хорошего кофе! Доступ действует на трех устройствах одновременно.

Аналогичных договоренностей компания Volia достигла и с другими ведущими мировыми студиями. Среди них — Disney, Fox и Viasat World. Не упустите возможность разнообразить свой летний досуг на отпуске или дома вместе с Volia и Paramount Pictures!