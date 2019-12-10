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Война на Донбассе: украинские позиции накрыли минометами

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Война на Донбассе: украинские позиции накрыли минометами
Боевики 6 раз нарушили перемирие. Фото: Zik.ua

На Донбассе от начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"3 обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно возле Шумов - с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что прекратить войну на Донбассе быстро не получится. Добавил, что очень высока вероятность срыва этого процесса.

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