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вторник, 20 июля 2021 05:01

Воин покинул службу, чтобы служить Богу. Церковный праздник 20 июля

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Воин покинул службу, чтобы служить Богу. Церковный праздник 20 июля
Умер Фома в глубокой старости. Фото: pixabay.com

20 июля православные верующие вспоминают святого Фому Малеина. Он жил во времена Византии в IX веке.

Святой родом из Малеи. В молодости был богатым и храбрым воином, военачальником. Современники уважали его, ведь он был мужественным и получил много побед в сражениях.

Однако из-за любви к Господу Фома покинул службу и принял монашеский постриг. Подражал Христу в его бедности и смирении. Посещал благочестивых отшельников, чтобы научиться молитве и духовности.

Для совершения подвига безмолвия святой удалился в пустыню. Тогда перед ним появился огненный столб, который указывал ему дорогу. К нему даже явился пророк Илья. Так преподобный Фома пришел на гору Малея, точное местонахождение которой неизвестно.

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На горе святой соблюдал пост, молился и боролся со злыми духами. Видел Божественные видения и получил дар чудотворения. Мог исцелять больных от недугов и изгонять бесов из людей силой молитвы.

Даже после смерти продолжал трориты чудеса. К его мощам приходили праведники, чтобы получить помощь и исцеление.

День Ангела сегодня отмечают Герман и Евдокия. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Хранителю молятся за спасение от болезней.

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Дата
20
июля

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