Военным представили нового командующего ОК "Юг"

Командующим стал Игорь Паланик. Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак в Одесской области представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командующего - генерал-майора Игоря Палагнюка.

Полторак надеется, что Палагнюку удастся сделать все возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным, передает УНИАН.

"Главным в вашей работе должен быть человек. Имея современную технику, вооружение, оснащение и даже надлежащую профессиональную подготовку, но не имея духа и хороших отношений в коллективе и уважения к каждому военнослужащему - вам точно не достичь победы и успешного выполнения задач. Я поздравляю вас с назначением на должность командующего ОК "Юг" и желаю успехов, вдохновения и всего наилучшего", - заявил министр обороны.

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Игорь Палпгнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра Вооруженных сил и является непосредственным участником боевых действий на Донбассе.

Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1 приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Украины Степан Полторак.