Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве

Украина и Венгрия подписали соглашение. Фото: "Цензор"

Руководители военных разведок Украины и Венгрии Василий Бурба и Янош Берешь договорились вместе выявлять угрозы мировой и региональной безопасности.

Стороны договорились расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности. Военные разведки стран организуют сотрудничество по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства, сообщает пресс служба Главного управления разведки Министерства обороны.

"В частности, сотрудники военных разведок двух стран будут обрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия", - говорится в сообщении.

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В ведомстве сообщили о согласовании первоочередных совместных шагов, которые позволят повысить качество обмена разведывательной информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО.

Это будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО и укрепит способности разведывательного сообщества стран-членов Альянса.

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведданными с Североатлантическим Альянсом.