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четверг, 23 мая 2019 20:42

Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"

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Военные показали испытания ракетных систем &quot;Ольха&quot;
В Одесской области прошел очередной этап испытания ракетных систем "Ольха". Фото: Versii

Военные провели очередные испытания украинских ракетных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Пуски ракет прошли на полигоне в Одесской области в четверг, 23 мая. Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в Facebook.

"На полигоне ВСУ на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет. Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха" и сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", - написал он.

Турчинов отметил, что испытания продлятся до конца недели. Должны также состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".

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"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится ", - отметил Турчинов.

Украинские изобретатели собрали робота-саппорта, который будет незаменимым на передовой. Он может осуществлять огневую поддержку и перевозить большие грузы.

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