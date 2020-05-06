Военные госпитали восстанавливают плановые операции

У военных госпиталях разрешена госпитализация. Фото: www.shutterstock.com

В лечебных учреждениях Вооруженных Сил возобновляют выполнение плановых оперативных вмешательств.

"Разрешена госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, паллиативным больным, а также тем, кому затягивание с плановой операцией может повредить здоровью", - сказал заместитель командующего Медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Андрей Галушка, сообщает АрміяInform.

Всем без исключения госпитализированным предварительно будут проведены ПЦР-тесты, чтобы во время оперативных вмешательств никто из врачей не был инфицирован коронавирусом.

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Решения о необходимости госпитализации и проведения плановой операции в каждом конкретном случае будут приниматься военными врачами после тщательной диагностики, отметил Галушка.

По состоянию на 4 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек.