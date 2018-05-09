Водителю грозит до 5 лет тюрьмы за советский флаг на автомобиле

В Одессе водителю грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он катался с советским флагом на автомобиле.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.
Отмечается, что правоохранители заметили BMW с советской символикой вблизи площади. Водитель попытался скрыться, но его догнали и остановили в Киевском районе города. На автомобиле был закреплен красный флаг Советского Союза с нарисованным танком Т-34, георгиевской лентой и надписью "На Берлин!".
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Против водителя возбудили уголовное производство по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Мужчину могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.
В оккупированном Луганске во время торжественных мероприятий ко Дню Победы неизвестные раздавали людям проукраинские открытки. На них были агитирующие надписи и интересное оформление.
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