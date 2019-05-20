Водитель не дошел несколько метров до Днепра и опозорился

Водитель припарковал машину на пляже. Фото:facebook./KyivOperativ/

На пляж Гидропарка в Киеве водитель приехал машиной и припарковался прямо на песке перед рекой. Отдыхающие были шокированы таким наглым поведением.

Водителя машины lexus сфотографировали и разместили пост в группе "Оперативный Киев" на Facebook. "Красиво жить не запретишь", "Жлоб в отпуске", "Почему он нажал на тормоза?" - такие комментарии были под фото.

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Несколько комментаторов подчеркивали, что авто с донецкими номерами. Другая часть заверила, что автохамы есть во всех регионах.

В Киеве почти подготовились к началу нового пляжного сезона. Его начало не всегда совпадает с календарным летом. Официально сезон начинается после того, как вода в реках и озерах столицы прогревается до 17 градусов тепла, а пляжи получают паспорта после лабораторных исследований.