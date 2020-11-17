Во вторник прогнозируют снег с дождем и гололед

В Украину идет непогода. Фото: Твоє місто

В Украине во вторник, 17 ноября, в восточных областях пройдет снег, в отдельных областях дождь и мокрый снег. Ночью до 4° мороза, днем ​​до 4° тепла.

"В восточных областях снег, на дорогах гололедица, температура ночью и днем ​​1-6° мороза. На остальной территории без существенных осадков, только днем ​​в западных, Одесской и Винницкой областях небольшой дождь, в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях и в Одесской области ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области во вторник без осадков, вечером небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью и днем ​​около 0°, на Киевщине ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

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Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет такая же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать.