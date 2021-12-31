Во всем виновата ABBA. Мир бьет рекорды по покупке виниловых пластинок

Мир стал покупать больше пластинок. Фото: Корреспондент

Продажи виниловых пластинок в 2021 году побьют 30-летние рекорды.

Это объясняется активным спросом на новые альбомы шведского квартета ABBA и британской певицы Адель, говорится на сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI).

С начала года продано уже более пяти миллионов пластинок. И это на 8% больше, чем в прошлом году в целом.

Лидером продаж в 2021 году стал первый за 40 лет альбом ABBA Voyage, его за первую неделю купили 30 тыс. копий. Эта цифра превысила продажи всех виниловых альбомов в 21-м веке.

Также в числе лидеров оказались новые альбомы Адель и Эда Ширана и переизданная спустя 15 лет после премьеры пластинка Эми Уайнхаус Back To Black и альбом 1977 года Rumours классиков рока - группы Fleetwood Mac.

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В мире стремительно снижаются продажи CD-дисков. Это происходит в течение 17 лет. А вот продажи аудиокассет, по прогнозам экспертов, побъют рекорд 2003 года.