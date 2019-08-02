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пятница, 02 августа 2019 07:51

Во всех областях похолодает. Местами будут грозы

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В пятницу, 2 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами, на юге и востоке-сухо и без осадков.

"2 августа в западных, днем также в северных и центральных областях местами небольшой дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

Во всех областях похолодает – температура будет достигать до комфортных 29 градусов выше нуля на морских курортах и осенних 20 градусов в самой холодной в этот день Луганской области.

"Температура ночью 9-14, днем 19-24; в южной части и на Закарпатье ночью 13-18, на побережье морей до 21, днем 24-29", - говорится в сообщении.

  Погода в Украине 2 августа
Погода в Украине 2 августа

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Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут уходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

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Дата
02
августа

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