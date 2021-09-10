Во время учений "Объединенные усилия 2021" ожидают провокации

Участие в учениях примут военнослужащие из 15 стран. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Во время стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2021" возможны российские провокации.

"Относительно того, где мы ожидаем провокаций, мы ожидаем провокаций везде. И прежде всего, в районе проведения Операций объединенных сил, потому что противник использует любую возможность и любое мероприятие, чтобы показать свое влияние. Поэтому мы ожидаем провокаций везде и готовы отреагировать везде", - сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на брифинге.

Накануне учений Москва уже обратилась к информационным провокациям. Распространяла фейки о том, что эти учения угрожают распространением коронавируса.

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Залужный добавил, что ситуация с Covid-19 в ВСУ не вызывает обеспокоенности. Во время подготовительных мероприятий не обнаружили ни одного больного.

Участие в учениях "Объединенные усилия - 2021" примут военнослужащие из 15 стран. Во время обучения участники отработают управления группировками войск при ведении операции сил обороны. В основу практических действий положили выполнения общих задач подразделениями ВСУ и государств-партнеров и НАТО, сообщает Генеральный штаб ВСУ.