Во львовском госпитале умер боец ВСУ

Во львовском госпитале от инсульта умер 45-летний военный Сергей Горбач. Фото: Zhitomir. info

Во львовском госпитале, утром 12 мая, умер 45-летний военный 95-й бригады ВСУ Сергей Горбач.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Мария Уланова.

Она рассказала, что в начале мая военный вернулся из короткого отпуска обратно в место службы. Вскоре после этого его нашли без сознания в казарме в городе Славянск. Сергея Горбача отвезли в госпиталь Харькова, медики диагностировали у него инсульт.

Все это время военный находился в реанимации. Во львовском госпитале ему сделали операцию, после этого появилась надежда на выздоровление. Однако через несколько дней спустя военный ушел из жизни.

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Сергей Горбач із Житомира родился 3 декабря 1972, в зоне АТО находился с 2014 года. У него осталась дочь 2003 года рождения.

В Житомирской области от острой сердечной недостаточности скончался 44-летний сержант запаса Андрей Куприян. Это произошло во время проведения мероприятий по боевой подготовке.