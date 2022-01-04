Во Львове девушка помочилась под памятником Бандеры (кадры 18+)

Во Львове 24-летняя киевлянка помочилась возле памятника Степану Бандере.

Инцидент произошел осенью, однако провокационный ролик с названием: "Приглашение к мирному разговору" появился на ресурсе Vimeo лишь 3 декабря.

На видео девушка сидит у памятника со спущенным бельем. Впоследствии она демонстративно надевает трусы и шорты под песню "Отец наш, Бандера".

Фото: 24tv.ua

В сети началось бурное обсуждение осквернения памятника, после которого ролик удалили с ресурса.

По предварительным данным, на видео Наталья Деревянко, которая является участницей сообщества, распространяющего неоднозначный контент. Девушка уже пожаловалась на угрозы в соцсетях.

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В Киеве задержали 21-летнего студента, который на глазах у прохожих осквернил памятник Героям Небесной сотни, помочившись на аллее перед портретами погибших на Майдане. По факту хулиганства открыли уголовное производство.