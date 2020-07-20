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понедельник, 20 июля 2020 14:12

Во Франции начали работу с "черными ящиками" сбитого в Иране самолета МАУ

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Во Франции начали работу с &quot;черными ящиками&quot; сбитого в Иране самолета МАУ
Специалисты во Франции первым проанализируют бортовой самописец, который фиксировал разговоры экипажа сбитого в Иране самолета МАУ/ Фото: reuters.com

Во Франции следователи начали работу с бортовыми самописцами сбитого в Иране 8 января 2020 года самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

Иранские военные сбили "Боинг 737" украинской авиакомпании МАУ, когда спутали его с ракетой в период высокого напряжения в отношениях с США. Все 176 человек на борту погибли.

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Работа по изъятию данных "черных ящиков" самолета началась после предварительных встреч с чиновниками Ирана и других стран в штаб-квартире BEA в Париже.

Как сообщил пресс-секретарь организации, первым проанализируют бортовой самописец, который фиксировал разговоры экипажа. После этого начнется работа над устройством, записывавшим данные полета.

В BEA сообщили, что эта работа будет продолжаться как минимум до следующего четверга.

Украинский пассажирский самолет потерпел катастрофу возле Тегерана 8 января т.г. Он был сбит двумя ракетами класса "земля – ​​воздух" малого радиуса действия "Tor-M1, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана. Иранские власти считают, что виновным в катастрофе самолета МАУ является оператор ракетной системы. Военнослужащий нарушил правила действий ведения огня "без разрешения".

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