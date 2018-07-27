Внимание: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине ожидают ливни и сильный ветер. Фото: ranskarpatia.net

Сегодня, 27 июля, в Украине ожидают грозы, град, ливни и сильный ветер. По всей стране объявлено штормовое предупреждение.

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"В пятницу будут грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают в Гидрометцентре.

Во время ливня лучше не выходить из помещения. Стоит зарядить до максимального уровня мобильные телефоны. В экстренных ситуациях нужно вызывать спасателей.

В Киеве на протяжении следующих суток ожидаются гроза и подтопления. В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.