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четверг, 18 июля 2019 09:44

Вместо ремонта дороги застилают коврами

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Вместо ремонта дороги застилают коврами
Ямы на дорогах прикрывают коврами в Николаеве.Фото: instagram.com

Ямы на дорогах прикрывают коврами в Николаеве.

Жители города предполагают, что это дело рук коммунальщиков, пишет h.nikolaev / instagram.

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Коврами засланы ямы у Николаевской ТЭЦ и еще на одной улице.

"Латают дороги на Мельничной", - пишет автор фото.

В Киевской области чиновники украли миллионы гривен, которые выделяли на ремонт дорог. В течение 2017-2018-х должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписывали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтом асфальтных дорог.

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Дата
18
июля

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

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