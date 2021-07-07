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среда, 07 июля 2021 02:14

Власти заявили о начале четвертой волны коронавируса

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Власти заявили о начале четвертой волны коронавируса
Начинается четвертая волна коронавируса. Фото: Reuters

Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.

Уровень заболеваемости поднялся после того, как Португалия открылась для посетителей Евросоюза и Великобритании, сообщает Reuters.

Вакцинацию прошли только 38% населения, новые случаи заболевания регистрируются в основном среди невакцинированных молодых людей.

Национальный институт здравоохранения сообщил, что сейчас 89,1% случаев заражения приходится на "Дельта"-штам, причем резкий рост заболеваемости отмечается на севере страны и на атлантических островах Мадейра и Азорские острова.

Сейчас уровень заболеваемости в Португалии вернулся к уровню, который в последний раз наблюдался в феврале, когда действовал локдаун. Большинство предприятий возобновили работу, а пляжи заполнены, поскольку начинается летний туристический сезон.

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Власти Британии с середины июля отменяют ограничительные мероприятия, связанные с распространением Covid-19. В Турции с 1 июля отменили ряд карантинных ограничений, в частности комендантский час.

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