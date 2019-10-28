Власти основать территориальную оборону для зоны разведения войск

Вряд ли ситуация между Зеленским и ветеранами перерастет в открытую конфронтацию. Фото: ТСН

Возможно, пребывание вооруженных ветеранов в прифронтовой зоне и было целесообразно с политической точки зрения, но полностью нарушало закон.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

"На территорию серой зоны нельзя просто так попасть. Границы контролирует полиция на Национальная гвардия. К тому же там не может иметь оружие никто, кроме частей Вооруженных сил, дислоцированных на этой территории", - объясняет эксперт.

Они так демонстрируют свой протест просто политики Владимира Зеленского, говорит он.

"Но стоит смотреть на вещи практично. Если группа ветеранов собралась, поехала на передовую, находилась там какое-то время, следовательно им кто-то дал на это средства. В этом просматривается определенная политическая заангажированность. Например, лидер "Азова" имеет связь с Арсеном Аваковым, а сам полк должен подчиняться ему как главе МВД. У самого Авакова есть договоренность с Игорем Коломойский, который хочет больше влиять на ситуацию в Украине и особенно процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Возможно, Игорь Валерьевич таким образом решил донести до президента, что бы тот больше к нему прислушивался. Сделать такой прозрачный намек, с кем надо на самом деле сотрудничать. Есть большая вероятность, что ветераны и этой ситуации даже не осознавали своей роли", - считает Александр Кочетков.

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По его словам, разведения войск и другие мирные инициативы, что педалирует власть сейчас, плохо подготовлены.

"Есть много рисков для украинского населения, проживающего в серой зоне. Если ВСУ действительно уйдут туда должна зайти Национальная гвардия в качестве жандармерии. Без тяжелого вооружения, но с достаточным количеством техники и средств, чтобы в случае чего противостоять диверсионным группам боевиков. Без решения таких вопросов безопасности, от разведения получим только беду и еще большие потери.

Вряд ситуация между Зеленским и ветеранами перерастет в открытую конфронтацию. Все понимают, что от этого выиграет только наш враг. Но чтобы точно нивелировать все риски, власть должна принять закон о территориальной обороне. Добровольцы и ветераны войдут в ее состав. Будут учиться сами и передавать свой опыт другим. Помогать Вооруженным силам. Если бы такое решение было принято, они могли бы абсолютно легально действовать в серой зоне", - добавляет эксперт.

Ветераны-добровольцы, имели оружие, вывезли ее из Золотого-4, сообщила пресс-служба МВД. Это произошло после визита на позицию президента Украины 41-летнего Владимира Зеленского 26 октября.