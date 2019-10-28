Власти основать территориальную оборону для зоны разведения войск

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 7704
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1746
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7173
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6732
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41049
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1179
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3465
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
4
7
6
6
16
В Киеве зацвели сакуры
В Киеве зацвели сакуры
&quot;Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане&quot; - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
"Опять проживаешь те чувства, которые переполняли на Майдане" - Порошенко посетил рок-мюзикл Got to Be Free
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Все ездят на городских велосипедах за 1 евро - украинка рассказала о жизни в Австрии
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов
В Киеве устроили парад зомби фото
В Киеве устроили парад зомби фото
Видео
Все видео
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Киевляне вышли на марш за легализацию медицинского каннабиса: онлайн
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1206
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5859
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7677
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 189
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 20:23

Власти основать территориальную оборону для зоны разведения войск

  Комментировать
Власти основать территориальную оборону для зоны разведения войск
Вряд ли ситуация между Зеленским и ветеранами перерастет в открытую конфронтацию. Фото: ТСН

Возможно, пребывание вооруженных ветеранов в прифронтовой зоне и было целесообразно с политической точки зрения, но полностью нарушало закон.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

"На территорию серой зоны нельзя просто так попасть. Границы контролирует полиция на Национальная гвардия. К тому же там не может иметь оружие никто, кроме частей Вооруженных сил, дислоцированных на этой территории", - объясняет эксперт.

Они так демонстрируют свой протест просто политики Владимира Зеленского, говорит он.

"Но стоит смотреть на вещи практично. Если группа ветеранов собралась, поехала на передовую, находилась там какое-то время, следовательно им кто-то дал на это средства. В этом просматривается определенная политическая заангажированность. Например, лидер "Азова" имеет связь с Арсеном Аваковым, а сам полк должен подчиняться ему как главе МВД. У самого Авакова есть договоренность с Игорем Коломойский, который хочет больше влиять на ситуацию в Украине и особенно процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Возможно, Игорь Валерьевич таким образом решил донести до президента, что бы тот больше к нему прислушивался. Сделать такой прозрачный намек, с кем надо на самом деле сотрудничать. Есть большая вероятность, что ветераны и этой ситуации даже не осознавали своей роли", - считает Александр Кочетков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков рассказал, что будет с особым статусом Донбасса

По его словам, разведения войск и другие мирные инициативы, что педалирует власть сейчас, плохо подготовлены.

"Есть много рисков для украинского населения, проживающего в серой зоне. Если ВСУ действительно уйдут туда должна зайти Национальная гвардия в качестве жандармерии. Без тяжелого вооружения, но с достаточным количеством техники и средств, чтобы в случае чего противостоять диверсионным группам боевиков. Без решения таких вопросов безопасности, от разведения получим только беду и еще большие потери.
Вряд ситуация между Зеленским и ветеранами перерастет в открытую конфронтацию. Все понимают, что от этого выиграет только наш враг. Но чтобы точно нивелировать все риски, власть должна принять закон о территориальной обороне. Добровольцы и ветераны войдут в ее состав. Будут учиться сами и передавать свой опыт другим. Помогать Вооруженным силам. Если бы такое решение было принято, они могли бы абсолютно легально действовать в серой зоне", - добавляет эксперт.

Ветераны-добровольцы, имели оружие, вывезли ее из Золотого-4, сообщила пресс-служба МВД. Это произошло после визита на позицию президента Украины 41-летнего Владимира Зеленского 26 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власти основать территориальную оборону для зоны разведения войск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Вагоновожатый и кондуктор отвечали за ремонт первых трамваев

Украинские воины заняли стратегические высоты

Депутаты приняли важный документ по языку

За одну ночь вывезли из Германии всех польских евреев

Самое читаемое
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
17
 Просмотров: 42867
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 15877
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 15867
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13312
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 10764
Общество
В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров из России
В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров из России Просмотров: 135
На суде относительно проспектов Бандеры и Шухевича произошла драка
На суде относительно проспектов Бандеры и Шухевича произошла драка Просмотров: 567
На Донбассе ликвидировали молодого боевика
На Донбассе ликвидировали молодого боевика Просмотров: 702
В Украине не хватает сыворотки для лечения дифтерии
В Украине не хватает сыворотки для лечения дифтерии Просмотров: 126
Фантастическая красота: подруги создают венки по старинным технологиям
Фантастическая красота: подруги создают венки по старинным технологиям Просмотров: 234
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 46632
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua