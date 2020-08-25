Власти Черновцов позволили работу транспорта, школ, ТРЦ и рынков

В Черновцах не будут выполнять условия красной зоны карантина. Фото: Черновицкий городской совет

На внеочередном заседании сессии Черновицкого горсовета депутаты разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и садиков с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Также во время работы учреждения должны придерживаться рекомендаций государственного санитарного врача Украины, пишет "Укрінформ".

Вместе с тем на заседании депутаты запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведения массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

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"Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических учреждений; общепита, при условии присутствия в зале не более 20 лиц, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и учреждений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины ", - говорится в принятом решении.

Акцию протеста устроили в Черновцах в знак несогласия с решением правительства внести город до красной зоны карантина. Около половины тысячи людей собрались под горсоветом. Протестующие призывают местные власти дать возможность им зарабатывать деньги, а детей - отправить на обучение в детсады и школы.