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понедельник, 11 мая 2020 01:33

Власти Черногории и Турции заявили о готовности восстановления туристического сезона

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Власти Черногории и Турции заявили о готовности восстановления туристического сезона
Европейские страны готовятся принимать туристов. Фото: Reuters

Турция готовится к открытию туристического сезона.

С конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне постепенно - после предварительного согласования с определенными странами - международное, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой в интервью телеканалу CNN Türk.

Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.

Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками заведений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможностях медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что до коронавирусного кризиса Турция рассчитывала на обслуживание в этом году 58 миллионов туристов. Ныне он предполагает, что откроются до 60% отелей.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к восстановлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

Страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели. При этом правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса.

В первую очередь, Маркович рассчитает туристов из соседних Сербии и Боснии.

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Летний туристический сезон 2020 сорвано из-за пандемии коронавируса.

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