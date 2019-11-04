"Власть показывает, что она планирует двигаться путем мира" - эксперт о разведении войск

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 180
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 1449
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1998
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
16 Просмотров: 4320
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1458
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 4446
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 720
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6651
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
8
27
6
6
7
&quot;Год без Кати&quot;: под ОП прошла акция в честь Гандзюк
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Видео
Все видео
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 819
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 666
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3402
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1971
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 639
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 20:23

"Власть показывает, что она планирует двигаться путем мира" - эксперт о разведении войск

  Комментировать
&quot;Власть показывает, что она планирует двигаться путем мира&quot; - эксперт о разведении войск
Игорь Романенко: Между нами и террористами будет два километра. Это - слишком далеко, чтобы смогли работать снайперы. А именно они являются причиной большего количества потерь на передовой. Фото: Украинская правда

Разведение войск - составляющая гибридной войны. Здесь есть определенные риски. Но не стоит волноваться, что боевики займут позиции наших военных.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко.

"В Станице Луганской такого не произошло. Золотое сейчас усиленно патрулирует полиция и Национальная гвардия Владимир Зеленский продвигает идею разведения как путь к миру. Она действительно может такой стать. Силы отойдут, потом будет разминирование территории и разбор блокпостов. Местные жители заинтересованы в демилитаризации региона. Так может установиться реальный режим тишины. Между нами и террористами будет два километра. Это - слишком далеко, чтобы смогли работать снайперы. А именно они являются причиной большего количества потерь на передовой. Политические силы и отдельные люди пытаются спекулировать на этой теме. Пугают общество, мол, разведение - это капитуляция. Но предыдущие примеры показывают, что ничего страшного не произошло", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото

Ранее было обязательное условие, что перед разведением должно быть 7 дней тишины, напоминает он.

"Поэтому его отложили в Петровском. Но в Золотом решили продолжать. Таким образом мы воспитываем россиян. Они не заинтересованы в мире и постоянно нарушаются договоренности. Однако наша власть показывает, что она планирует четко двигаться путем к миру. Поэтому есть все причины надеяться, что в ноябре состоится встреча в Нормандской формате. Она является важным звеном на пути урегулирования ситуации в Донбассе", - добавляет Игорь Романенко.

Началось разминирование на участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 на Луганщине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Власть показывает, что она планирует двигаться путем мира" - эксперт о разведении войск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Украинцы договорились с поляками о совместном войске

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 38943
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 20413
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 19296
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 18666
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 15525
Общество
Откроют дело против следователей, которые потеряли материалы по делу Майдана
Откроют дело против следователей, которые потеряли материалы по делу Майдана Просмотров: 207
В Украине заработает Программа медицинских гарантий
В Украине заработает Программа медицинских гарантий Просмотров: 684
"Помогите Нестору избавиться от тяжелого недуга" — сестра умоляет спасти своего младшего брата
"Помогите Нестору избавиться от тяжелого недуга" — сестра умоляет спасти своего младшего брата Просмотров: 18
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 369
Киев пережил самую теплую ночь
Киев пережил самую теплую ночь Просмотров: 180
Больше всего комментируют
16
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
3
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 46839
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua