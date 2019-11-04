"Власть показывает, что она планирует двигаться путем мира" - эксперт о разведении войск

Игорь Романенко: Между нами и террористами будет два километра. Это - слишком далеко, чтобы смогли работать снайперы. А именно они являются причиной большего количества потерь на передовой. Фото: Украинская правда

Разведение войск - составляющая гибридной войны. Здесь есть определенные риски. Но не стоит волноваться, что боевики займут позиции наших военных.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко.

"В Станице Луганской такого не произошло. Золотое сейчас усиленно патрулирует полиция и Национальная гвардия Владимир Зеленский продвигает идею разведения как путь к миру. Она действительно может такой стать. Силы отойдут, потом будет разминирование территории и разбор блокпостов. Местные жители заинтересованы в демилитаризации региона. Так может установиться реальный режим тишины. Между нами и террористами будет два километра. Это - слишком далеко, чтобы смогли работать снайперы. А именно они являются причиной большего количества потерь на передовой. Политические силы и отдельные люди пытаются спекулировать на этой теме. Пугают общество, мол, разведение - это капитуляция. Но предыдущие примеры показывают, что ничего страшного не произошло", - считает эксперт.

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Ранее было обязательное условие, что перед разведением должно быть 7 дней тишины, напоминает он.

"Поэтому его отложили в Петровском. Но в Золотом решили продолжать. Таким образом мы воспитываем россиян. Они не заинтересованы в мире и постоянно нарушаются договоренности. Однако наша власть показывает, что она планирует четко двигаться путем к миру. Поэтому есть все причины надеяться, что в ноябре состоится встреча в Нормандской формате. Она является важным звеном на пути урегулирования ситуации в Донбассе", - добавляет Игорь Романенко.

Началось разминирование на участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 на Луганщине.