Власть не справилась с испытанием . Главное в журнале "Країна"

Власть угодила в несколько ловушек с реакцией официального Киева на авиакатастрофу самолета Международных авиалиний Украины в Иране 8 января. Сначала не прозвучало ни одного четкого заявления. Выходит, у нас нет институтов, которые бы оперативно и эффективно реагировать в чрезвычайных обстоятельствах. Первые лица должны были продемонстрировать обществу, что контролируют ситуацию, рассказать, как собираются действовать. Сделали это с большой задержкой, после возвращения Владимира Зеленского в Киев из Омана, - говорит "Країні" востоковед Игорь СЕМИВОЛОС.

Поток лжи начался, когда президент поехал отдыхать, выдавая это за межгосударственный визит. Важные сигналы, которые ждал украинский народ, затерялись среди информационного мусора, которым камуфлировали эту поездку.

Последствия этого будут зависеть от того, насколько украинское общество готово поднимать перед властью вопрос о лжи. У наших международных партнеров тоже могут возникнуть вопросы: почему Зеленский был в Омане? Что это за российский самолет (самолет нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кума российского президента Виктора Медведчука, летал из Омана в Москву одновременно с пребыванием там Владимира Зеленского, по данным СМИ. - Країна)?

Катастрофа нашего самолета стала первым испытанием, форс-мажором, с которым столкнулась власть. И не справилась.

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